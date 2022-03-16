شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم الزمالك 28/31 ويتوج بكأس مصر لشابات اليد مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق سبورتنج بلقب كأس مصر لشابات كرة اليد للموسم المحلى 2021/2022 بالفوز على الزمالك فى النهائى بنتيجة 28/31 .

بينما حصد الأهلى المركز الثالث و الميدالية البرونزية بالفوز على سموحة بالفوز 27/14 فى لقاء تحديد المركزين الثالث و الرابع .

و كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد على السماح لحاملى بطاقات الإتحاد و أعضاء الأندية المتبارية الحضور فى نهائيات كأس مصر لسيدات اليد المحدد لها يوما 22 و 23 مارس الجارى بصالة الشروق .

ويشهد الدور قبل النهائى مواجهتين بين كل من الأهلى مع سبورتنج 2 ظهرا والطيران مع الزمالك 4 عصرا، على أن تقام مواجهتا تحديد المركزين الثالث والرابع ولقاء تحديد البطل فى اليوم التالى.

وتقام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفيت أيام 29، 30، 31 مارس الجارى أيضا على صالة حسن مصطفى أيضا لتحديد بطل النسخة الحالية لبطولة الدوري.

ويحلق فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى صدارة ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد برصيد 10 نقاط بعد ختام الدورة المجمعة الأولى من نهائيات موسم 2021 / 2022 ، يليه الأهلى برصيد 8.5 نقطة، فيما يحل سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيرا طلائع الجيش فى المركز الرابع والأخير برصيد 3.5 نقطة.