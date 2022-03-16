شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم والاتحاد يتعادل بعد دقيقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد الشامى لاعب الإسماعيلى هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى بالدقيقة 25 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

وبعد دقيقتين من تقدم الإسماعيلى، سجل خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندرى هدف التعادل لزعيم الثغر لتصبح النتيجة 1-1 و يُعيد المباراة لنقطة الصفر.

يتكون تشكيل الإسماعيلي من، محمد فوزي في حراسة المرمى، وعصام صبحي وباهر المحمد ومحمد هاشم وعمرو الحلواني في خط الدفاع، و محمد عادل ،عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد عبد السميع في خط الوسط، ومحمد الشامي ، أحمد مدبولي في خط الهجوم.

وضم التشكيل الاتحاد كل من أحمد يحيى في حراسة المرمى، عبد الله نصيب ، محمد عبد السلام، صبرى رحيل ، هشام صلاح في خط الدفاع، أحمد نبيل مانجا، ،مروان عطية ، خالد الغندور في خط الوسط، وأحمد عادل ميسي ، بنجامين بواتنج ، مابولولو في خط الهجوم.

وفقد فريق الإسماعيلى 31 نقطة في أول 12 جولة بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالى، حيث لم يحصد الدراويش سوى خمس نقاط فقط احتل بها المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

في المقابل يعاني زعيم الثغر من النتائج السلبية الفترة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، والتي كان آخرها التعادل مع طلائع الجيش 1-1، ويحتل الفريق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 3 مباريات، أحرز لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 18 غيرها.