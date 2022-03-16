شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. موسيماني يحاضر اللاعبين.. وتدريبات بدنية وتقسيمة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان الأهلي قد عاد من جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بعد خوض مباراة صن داونز، ‏وحصل الفريق على راحة يومين، فيما اكتفى اللاعبون أمس بأداء جلسات استشفائية للتخلص من ‏حالة الإجهاد قبل مواجهة المريخ.‏

وكان الأهلي قد خاض مباراة بيراميدز في الدوري يوم 8 مارس، ثم توجه إلى جنوب إفريقيا ‏وخاض مباراة صن داونز يوم 12، فيما يلتقي مع المريخ يوم الجمعة 18 مارس الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية متنوعة بالكرة في بداية فقرات المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، استمرت لمدة 30 دقيقة، شارك بها جميع اللاعبين.

وقاد موسيماني اللاعبين في تقسيمة قوية بطول الملعب شارك فيها فريقان، وحرص خلالها المدير الفني على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية دفاعًا وهجومًا مع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في السادسة من مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.