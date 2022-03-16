شكرا لقرائتكم خبر عن نادى تيبليتسه التشيكي يقدم ثلاثى الأهلي المعار لوسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسئولو نادي تيبليتسه التشيكي بتقديم ثلاثي الأهلي المنضمين لصفوف الفريق على سبيل الإعارة من الأهلي لمدة موسمين ونصف إلى وسائل الإعلام التشيكية اليوم الأربعاء.

وتعاقد نادي تيبليتسه التشيكي مع ثلاثي الأهلي محمد مغربي "مدافع" ميدو حسام "مدافع" ، محمد ياسر "مهاجم".

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخوض جلسات استشفائية أمس ، وذلك وفقًا ‏للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب توالي المباريات ‏ما بين بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا والسفر مؤخرا إلى جنوب إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مرانه عصر اليومالأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمباراة فريق المريخ ‏السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا. ‏

وسبق مران الأهلي إجراء مسحة طبية للاعبين والجهازين الفني والإداري استعدادًا لمباراة ‏المريخ.‏

وكان الأهلي قد عاد من جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بعد الانتهاء من مباراة صن داونز، ‏وحصل الفريق على راحة يومين.

فيما اكتفى لاعبو الفريق أمس بأداء جلسات استشفائية للتخلص من ‏حالة الإجهاد قبل مواجهة المريخ.‏

وكان الأهلي قد خاض مباراة بيراميدز في الدوري يوم 8 مارس، ثم توجه إلى جنوب إفريقيا ‏وخاض مباراة صن داونز يوم 12 فيما يلتقي مع المريخ يوم الجمعة 18 مارس الجاري.‏