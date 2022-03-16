شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إنذارات وراء استبعاد محمود علاء من قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُبعد محمود علاء مدافع الزمالك، من القائمة المسافرة إلى أنجولا غدًا الخميس، من أجل مواجهة بترو أتلتيكو المقرر لها باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وجاء استبعاد محمود علاء بسبب الإيقاف بعدما حصل على ثلاث انذارات تمنعه من المشاركة مع فريقه فى المواجهة المقبلة أمام بترو أتلتيكو، فيما تم استبعاد محمود شيكابالا نظرًا لاستمرار خوضه التأهيل فى صالة الجيم بسبب معاناته من إصابة فى عضلة السمانة.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى.. محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

الدفاع.. محمد عبد الغنى، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافى، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثى.

الوسط.. طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، رزاق سيسيه.

الهجوم.. عمر السعيد، سيف الجزيرى.

وودع الزمالك دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمى، للموسم الثاني على التوالي، بعدما خسر الزمالك على ملعبه بهدف دون رد على يد الوداد المغربي الذى كرر انتصاره أمام نفس الفريق ذهاباً فى الدار البيضاء بنتيجة 3-1.

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطتين فى المركز الثالث، وفقد فرصة التأهل رسميا بعد فوز بترو أتلتيكو على ساجرادا بثلاثية دون رد فى الجولة الاخيرة.