شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن ينفى الاتفاق على تدريب أى ناد داخل أو خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى حسام حسن المدير الفني بنادى الاتحاد السكندرى الاتفاق على تدريب أى نادى داخل أو خارج او مصر.

وظهر منشور على صفحة حسام حسن :"كابتن حسام وابراهيم حسن ينفيان الاخبار المفبركة بالاتفاق أو التعاقد مع أي نادي في مصر أو خارج مصر لم يحدث أي اتفاق أو تعاقد حدث فقط تفاوض سابق واعلنوا وقتها أنهم متعاقدين مع نادي الاتحاد والتفاوض يكون مع مجلس إدارة الاتحاد وانتهي الموضوع في حينه".

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد برج العرب.

يتكون تشكيل الإسماعيلي من، محمد فوزي في حراسة المرمى، وعصام صبحي وباهر المحمد ومحمد هاشم وعمرو الحلواني في خط الدفاع، و محمد عادل ،عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد عبد السميع في خط الوسط، ومحمد الشامي ، أحمد مدبولي في خط الهجوم.