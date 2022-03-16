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شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن ينفى الاتفاق على تدريب أى ناد داخل أو خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نفى حسام حسن المدير الفني بنادى الاتحاد السكندرى الاتفاق على تدريب أى نادى داخل أو خارج او مصر.
وظهر منشور على صفحة حسام حسن :"كابتن حسام وابراهيم حسن ينفيان الاخبار المفبركة بالاتفاق أو التعاقد مع أي نادي في مصر أو خارج مصر لم يحدث أي اتفاق أو تعاقد حدث فقط تفاوض سابق واعلنوا وقتها أنهم متعاقدين مع نادي الاتحاد والتفاوض يكون مع مجلس إدارة الاتحاد وانتهي الموضوع في حينه".
وانتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد برج العرب.
يتكون تشكيل الإسماعيلي من، محمد فوزي في حراسة المرمى، وعصام صبحي وباهر المحمد ومحمد هاشم وعمرو الحلواني في خط الدفاع، و محمد عادل ،عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد عبد السميع في خط الوسط، ومحمد الشامي ، أحمد مدبولي في خط الهجوم.
وضم التشكيل الاتحاد كل من أحمد يحيى في حراسة المرمى، عبد الله نصيب ، محمد عبد السلام، صبرى رحيل ، هشام صلاح في خط الدفاع، أحمد نبيل مانجا، ،مروان عطية ، خالد الغندور في خط الوسط، وأحمد عادل ميسي ، بنجامين بواتنج ، مابولولو في خط الهجوم.
وفقد فريق الإسماعيلى 31 نقطة في أول 12 جولة بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالى، حيث لم يحصد الدراويش سوى خمس نقاط فقط احتل بها المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.
في المقابل يعاني زعيم الثغر من النتائج السلبية الفترة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، والتي كان آخرها التعادل مع طلائع الجيش 1-1، ويحتل الفريق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 3 مباريات، أحرز لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 18 غيرها.