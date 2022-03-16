شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء وشيكابالا خارج قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو ..وضم طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، على قائمة اللاعبين التى ستسافر إلى أنجولا من أجل مواجهة بترو أتلتيكو المقرر لها باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وعلم ”الخليج 365” إن قائمة الزمالك تشهد استبعاد محمود علاء من رحلة السفر إلى أنجولا، ومحمود شيكابالا، مع ضم طارق حامد الذى لم يشارك مع الفريق منذ بطولة كأس الرابطة بسبب معاناته من إصابة بالركبة، وتضم القائمة كلاً من..

حراسة المرمى.. محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

الدفاع.. محمد عبد الغنى، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافى، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثى.

الوسط.. طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، رزاق سيسيه.

الهجوم.. عمر السعيد، سيف الجزيرى.

وودع الزمالك دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمى، للموسم الثاني على التوالي، بعدما خسر الزمالك على ملعبه بهدف دون رد على يد الوداد المغربي الذى كرر انتصاره أمام نفس الفريق ذهاباً فى الدار البيضاء بنتيجة 3-1.

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطتين فى المركز الثالث، وفقد فرصة التأهل رسميا بعد فوز بترو أتلتيكو على ساجرادا بثلاثية دون رد فى الجولة الاخيرة.