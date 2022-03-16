شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى: نركز على مبارياتنا ولا ننظر للآخرين ومواجهة الطلائع صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عباس المشرف على الكرة بنادى إيسترن كومبانى، أن فريقه لا يركز على نتائج الأندية الآخرى وكل تركيزهم على مبارياتهم فقط لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة الدورى.

وقال خالد عباس في تصريحات خاصة:"إن الفريق يركز حاليا على مواجهة طلائع الجيش التي تعد بوابة الإنقاذ، والفوز بها سيبعد الفريق عن مناطق الخطر، والمباراة صعبة جدا في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبو الطلائع".

وأضاف خالد عباس:"أن علاء عبد العال أراح عددا كبيرا من اللاعبين الأساسيين أمام غزل المحلة، من أجل مواصلة النتائج الرائعة التي حققها الفريق، بالإضافة إلى منح اللاعبين الذين لا يشاركون الفرصة، وهو ما أثبت أن الفيق يمتلك فريقين".

ويستعد الفريق لمواصلة صحوته الأخيرة منذ بطولة كأس الرابطة، والتي أدت إلى تغير نتائجه بشكل كامل، حيث تعادل مع الاتحاد والمصرى وفاز على سيراميكا وإنبى، والفوز على غزل المحلة في كأس مصر، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز.

وتأهل فريق إيسترن كومبانى إلى دور الـ16 فى بطولة كأس مصر بعد تغلبه على غزل المحلة 4/ 2 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما باستاد غزل المحلة فى دور الـ32 من البطولة.

جاءت الأهداف بتقدم المحلة عن طريق عبده يحيى فى الدقيقة 58 من أحداث المباراة، من كرة رأسية سددها بقوة فى مرمى ايسترن كومبانى بعد استغلاله لكرة عرضية من مصطفى العش، ليسدد الكرة معلنا تقدم المحلة بهدف نظيف، وتعادل ايسترن كومبانى فى الدقيقة 76 عن طريق عماد ميهوب، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بالتعادل السلبى، لتحسم ركلات الترجيح المتأهل.