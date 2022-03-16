الإسماعيلي يُحقق فوزه الأول في الدوري بثنائية بمرمى الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق الإسماعيلي فوزه الأول بالنسخة الجارية من بطولة الدوري، بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

وتقدم الإسماعيلي بعد مرور 24 دقيقة عن طريق لاعبه محمد الشامي قبل أن يتعادل خالد الغندور للاتحاد في الدقيقة 27 ثم خطف محمد عادل هدف الفوز في الدقيقة 64.

ورفع الإسماعلي بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 8 متذيلاً جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 14.

أحداث المباراة:

مرت أول ربع ساعة أولى هادئة وسط سيطرة نسبية من قبل لاعبي الاتحاد ولكن دون خطورة حقيقة على مرمى حارس مرمى الإسماعيلي محمد فوز باستثناء الكرة التي شهدت رأسية من مابولولو لاعب الاتحاد في الدقيقة 19 ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وانطلق مابولولو بكرة من يسار منطقة جزاء الإسماعيلي ليمرر الكرة لزميله خالد الغندور الذي سدد كرة تصدى لها حارس مرمى الإسماعيلي محمد فوزي في الدقيقة 21.

وتقدم محمد الشامي بهدف للإسماعيلي في الدقيقة 24 بعدما استغل خطأ مدافع الاتحاد وسدد الكرة في المرمى.

وردّ الاتحاد سريعًا بالتحديد في الدقيقة 27 بعد تمريرة رائعة أرسلها ميسي لزميله خالد الغندور الذي سدد الكرة في الشباك.

وسدد لاعب الإسماعيلي عصام صبحي كرة قوية في الدقيقة 37 ولكن العارضة تصدت لها.

وعاد الإسماعيلي في الدقيقة ذاتها لاهدار فرصة تسجيل عن طريق لاعبه محمد عبدالسميع ولكن تصدى حارس الاتحاد أحمد يحيى لها لتخرج ركنية نُفذت ولكن رأسية عبدالسميع مرت بجوار المرمى.

وكاد لاعب الاتحاد خالد الغندور تسجيل الهدف الثاني لفريقه عندما استغل خطأ مدافع الإسماعيلي داخل منطقة جزاء ناديه في الدقيقة 45+1 ليُسدد كرة تصدى لها حارس مرمى الدراويش محمد فوزي وخرجت ركنية نُفذت ولكن رأسية مبلولو علت المرى في الدقيقة 45+2.

وتصدى حارس مرمى الاتحاد، أحمد يحيى في الدقيقة 53 لتسديدة محمد عبدالسميع لاعب الإسماعيلي.

وسجل لاعب الإسماعيلي محمد عادل هدفًا ثانيًا لفريقه في الدقيقة 65 ألغاه حكم اللقاء قبل أن يحتسبه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وكاد يتعادل الاتحاد بهدف سجله لاعبه مابولولو ف يالدقيقة 85 ولكن تسديدته علت المرمى.

وهيأ مابولولو كرة في منطقة الجزاء لزميله فوزي الحناوي الذي سدد الكرة أعلى مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 87 قبل أن يمنح الحكم 8 دقائق كوقت بدل من الضائع.