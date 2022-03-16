مران الأهلي.. مشاركة هاني وكريم فؤاد.. ومحاضرة موسيماني للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في السادسة من مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى لاعبو النادي الأهلي مسحة طبية عصر اليوم الأربعاء؛ استعداداً لمواجهة فريق المريخ السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى لاعبو الفريق، تدريبات بدنية متنوعة بالكرة في بداية فقرات المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاءت تدريبات اللاعبين البدنية تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، استمرت لمدة ٣٠ دقيقة، شارك بها جميع اللاعبين.

وقاد موسيماني اللاعبين في تقسيمة قوية بطول الملعب شارك فيها فريقان، وحرص خلالها المدير الفني على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية دفاعًا وهجومًا مع اللاعبين.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، إن محمد هاني لاعب الفريق خضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وتأكد تحسن حالته بشكل كبير.

وأوضح أن هاني جاهز للمشاركة في جانب من التدريبات بعد أن كان قد اشتكى من آلام في العضلة الضامة عقب مشاركته في مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري، وغاب بسببها عن مواجهة الفريق أمام صنداونز الجنوب إفريقي في دوري الأبطال.

وتعافى كريم فؤاد لاعب الفريق، من الإصابة بكدمة في العضلة الأمامية، وشارك في مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، أن كريم فؤاد خضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته، بعد أن اشتكى من كدمة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب تعافى من آلام الكدمة، وبدأ المشاركة في التدريبات بشكل تدريجي، واستكمل المران بجانب من التدريبات المنفردة المحددة له.