المقاولون يهزم الجونة بثنائية في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

قلب المقاولون العرب تأخره أمام الجونة بهدف إلى فوز بنتيجة (2-1)، في الجولة 13 من منافسات الدوري المصري.

وبعد شوط أول سلبي، تقدم الجونة عن طريق لاعبه محمود الشبراوي في الدقيقة 50.

ورد المقاولون بهدفين من توقيع أحمد علي ومامادو نياس في الدقيقتين 67 و71.

ويعد هذا أول فوز للمقاولون العرب في الدوري المصري هذا الموسم منذ فوزه (1-0) على إيسترن كومباني في الجولة الأولى، يوم 26 أكتوبر الماضي.

بهذا الفوز رفع المقاولون رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ15 في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الجونة عند 14 نقطة في المرتبة الـ11.

تشكيل الجونة:

حارس المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عمرو طارق - محمد نجيب - ألان كيامبادي - عمرو السعداوي.

خط الوسط: نور السيد - سيف العجوز - شيميلس بيكيلي - إسلام عبد النعيم - محمود الشبراوي.

خط الهجوم: خالد قمر.

تشكيل المقاولون العرب:

حارس المرمى: أحمد العرابي.

خط الدفاع: أمير عبد الله - محمود عزت - محمد سمير - أحمد عبد العزيز.

خط الوسط: لويس هينستروزا - محمد مجلي - محمد زكي - أحمد الشيمي.

خط الهجوم: مامادو نياس - عبد الله ياسين.

تفاصيل المباراة:

الجونة يشن عدة هجمات خطيرة على المقاولون في أول 10 دقائق.

لويس هينستروزا يطلق تسديدة مباغتة في الدقيقة 11 تمر بجوار مرمى الجونة.

أحمد عبد العزيز لاعب المقاولون يسدد ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 27 لكن الكرة تمر فوق العارضة.

عماد السيد يتصدى لانفراد خطير من مهاجم المقاولون في الدقيقة 45 ليحرم "ذئاب الجبل" من افتتاح التسجيل.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تسديدة خطيرة من محمود الشبراوي لاعب الجونة في الدقيقة 50 لكنها تمر بجوار القائم.

الشبراوي يفتتح التسجيل في الدقيقة 59 من كرة رأسية باغت بها حارس المقاولون.

أحمد علي يسجل التعادل للمقاولون في الدقيقة 67 بكرة رأسية بعد لحظات من دخوله بديلا.

مامادو نياس يسجل هدفا ثانيا للمقاولون العرب في الدقيقة 71 بتسديدة من خارج المنطقة، ليقود "ذئاب الجبل" لقلب تأخرهم بهدف إلى تقدم 2-1.

كريم طارق يسجل هدفا في الدقيقة 90+2 لكن يتم إلغائه بعد الرجوع لتقنية الفيديو التي كشفت وجود حالة تسلل.