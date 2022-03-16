مصدر لمصراوي: 400 مشجع لمباراة المريخ والأهلي بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

تقرر حضور 400 مشجع فقط لمباراة الأهلي ومضيفه المريخ السوداني في المواجهة المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي we السلام في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك اجتماع تنسيقي جرى خلال الساعات الماضية تم الاتفاق خلاله علي حضور 400 مشجع فقط لتلك المواجهة".

وأضاف: "سيكون لكل فريق 200 فرد فقط بينهم الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وبموجب كشف معتمد من النادي ".

وأوضح أن تلك المباراة سيكون صاحب الملعب فيها المريخ السوداني الذي اختار أن تقام مبارياته بالقاهرة .

ويتواجد الأهلي والمريخ بالمجموعة الأولى التي تضم كل من الهلال السوداني وصنداونز الجنوب أفريقي.

جدير بالذكر أن صنداونز يتصدر قمة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويا مع الهلال والمريخ.