الامارات | "المسعود للسيارات" راعيا لأنشطة وفعاليات مجلس أبوظبي الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن "المسعود للسيارات" راعيا لأنشطة وفعاليات مجلس أبوظبي الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن توقيع اتفاقية شراكة مع المسعود للسيارات - نيسان، لتقديم الرعاية والدعم للأنشطة والفعاليات الرياضية التي تستضيفها أبوظبي. جاء ذلك على هامش استضافة أبوظبي لأعمال قمة القيادات الرياضية العالمية "ليدرز"، التي تستضيفها أبوظبي بمركز المؤتمرات في حلبة مرسى ياس. وقام بتوقيع الاتفاقية، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، وعرفان تانسل الرئيس التنفيذي لشركة "المسعود للسيارات".

وتنص الاتفاقية على تقديم "المسعود للسيارات" الرعاية والدعم للفعاليات العالمية والمجتمعية المعتمدة في الأجندة السنوية الزاخرة بمختلف أنواع الرياضات، كقمة القيادات الرياضية العالمية "ليدرز" – بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية– ماراثون أدنوك أبوظبي – سبارتن، إضافة إلى السباقات المجتمعية الأخرى التي ينظمها المجلس أسبوعياً في مختلف مناطق أبوظبي والعين والظفرة.

وقال العواني إن المجلس يتطلع من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية لتعزيز النجاحات التي تم تحقيقها في استضافة الفعاليات العالمية خلال الفترة الماضية، معبراً عن شكره وتقديره لجهود "المسعود للسيارات". من جهته قال مسعود أحمد المسعود، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المسعود": "يشكل تعاوننا مع مجلس أبوظبي الرياضي جزءاً من دعم مجموعة المسعود المتأصل للمبادرات والفعاليات التي تتمحور حول المجتمع. كما قال عرفان تانسل: "من خلال هذه الشراكة، يسعدنا أن نبني على العلاقة الطويلة والمثمرة التي تتمتع بها المسعود مع مجلس أبوظبي الرياضي منذ أكثر من عقد.

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