الامارات | مدرب الزمالك الجديد يتحدى مرتضى منصور في أول اختبار

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك الجديد يتحدى مرتضى منصور في أول اختبار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع مدرب الزمالك الجديد، البرتغالي فيريرا، الخطوط العريضة التي سيتعامل بها خلال الفترة المقبلة خاصة رئيس النادي مرتضى منصور، الذي جلبه للنادي وتعاقد معه، حيث أكد مدرب الفريق أنه لن يسمح لأي فرد دخول غرفة ملابس اللاعبين حتى وإن كان رئيس النادي، لتظهر الفترة القادمة عن بوادر أزمة قد تحدث مع رئيس النادي الذي يرفض دائماً مثل هذه الأمور.

ونشر موقع "الوطن سبورت" تصريحات من داخل نادي الزمالك جاء فيها أن المدرب فيريرا، غاضب من هجوم رئيس النادي على اللاعبين في وسائل الإعلام، وطلب من رئيس النادي إبعاد الفريق عن أي أزمات والانتقاد يكون داخل الغرف المغلقة فقط.

وأكد الموقع أن البرتغالي فيريرا، سيجتمع مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة خلال الساعات المقبلة لحسم العديد من الملفات داخل فريق الكرة، ومن أهم هذه الأمور هو عدم دخول أي فرد داخل غرفة خلع ملابس الفريق حتى ولو كان رئيس النادي، وبدوره كمدير فني سيؤدي المطلوب منه، ويتعامل معه بشكل مباشر وخاصة أنه المشرف العام على الكرة وحلقة الوصل بين الفريق والإدارة.

كما سيتطرق فيريرا أثناء اجتماعه مع أمير مرتضى إلى أزمة ملف التجديد للاعبين وخاصة طارق حامد وأشرف بن شرقي ومحمد أبو جبل، وخاصة أن الثلاثي تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الحالي، ويحق لهم الرحيل مجانا خاصة بعدما قرر رئيس النادي، عدم التجديد لهم بسبب المماطلة في الرد على النادي.

مشيراً إلى أن فيريرا طلب من أمير مرتضى تجديد التفاوض مع اللاعبين وخاصة أنه يتمسك بوجودهم في ظل رغبته في فرض حالة من التركيز والهدوء داخل الفريق المرحلة المقبلة.

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