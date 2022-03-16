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الامارات | منتخب الإمارات للشباب يتوج بلقب بطولة الخليج للغولف

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المنتخب الإماراتي للشباب بذهب البطولة الخليجية 24 للرجال و13 لشباب الغولف تحت 18 سنة، برصيد 474 ضربة، وحل المنتخب العماني وصيفاً برصيد 489 ضربة والبحرين ثالثاً 505 ضربة، وذلك في ختام الجولة الثالثة والختامية لفئة الشباب بالبطولة الخليجية، والتي انطلقت 13 الجاري وتختتم غداً بالجولة الرابعة والختامية بمنافسات الرجال. وتقام المنافسات بملاعب نادي أبوظبي للغولف بالعاصمة أبوظبي، وشهدت مشاركة 37 لاعب يمثلون النخبة بدول الخليجي من الشاب والرجال.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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