شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يفوز على بنها 1-0 ويواصل التحليق بصدارة مجموعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى الداخلية فوزا صعبا على فريق بنها بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار مباريات الأسبوع الثانى عشر من منافسات مجموعة القاهرة في القسم الثانى.

سجل إسماعيل بامبا مهاجم الداخلية هدف المباراة الوحيد بعدما استغل عرضية متقنة ليضعها في شباك فريق بنها الذى حاول إدراك التعادل، لكن المباراة انتهت بفوز الداخلية بهدف نظيف.

بهذه النتيجة رفع الداخلية رصيده إلى 53 نقطة من 22 مباراة فى صدارة مجموعة القاهرة، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه نادى بتروجت صاحب الـ40 نقطة، ليقترب كثيرا من العودة للدورى الممتاز من جديد.

في المقابل، ظل نادى بنها كما هو في المركز الأخير برصيد 10 نقاط جمعها من 22 مباراة، ليقترب كثيرا من الهبوط للدرجة الثالثة.

ترتيب جدول مجموعة القاهرة فى القسم الثانى بعد مواجهة اليوم

1 الداخلية 53 نقطة

2 بتروجت 40 نقطة

3 الترسانة 36 نقطة

4 وادى دجلة 35 نقطة

5 السكة الحديد 35 نقطة

6 زد أف سى 35 نقطة

7 بورتو السويس 34 نقطة

8 القناة 32 نقطة

9 منتخب السويس 29 نقطة

10 المصرية للاتصالات 28 نقطة

11 الإنتاج الحربى 25 نقطة

12 النصر 22 نقطة

13 بور فؤاد 17 نقطة

14 المريخ 15 نقطة

15 بلبيس 15 نقطة

16 بنها 10 نقاط