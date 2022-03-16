شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. منتخب 2006 يهزم ليبيا 0/4 فى ثانى مباريات دورة اتحاد شمال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة الفوز على نظيرة الليبي بنتيجة 4-0 فى ثاني مبارياته بدورة اتحاد شمال افريقيا المقامة بدولة الجزائر .

وأحراز الأهداف كل من محسن محروس في الدقيقة 29 و إبراهيم عبد الكريم تمكن من أحراز هدفين في الدقائق 37 ، 39 و أختتم اللاعب محمد عبد العظيم رباعية الفراعنة في الدقيقة 62 .

وكان المنتخب الوطنى مواليد 2006 حقق الفوز أيضا على نظيره التونسى بنتيجة 3-2 فى أولى مبارياته بدورة اتحاد شمال أفريقيا والتي أقيمت الإثنين الماضى.

ويقود منتخب 2006 محمد وهبة المدير الفنى ويعاونه مؤمن عبدالغفار المدرب العام ويوسف طاهر مدربًا لحراس المرمى، وتقام الدورة بمشاركة منتخبات مصر والمغرب وتونس وليبيا بالإضافة إلى الدولة المنظمة الجزائر بينما غابت موريتانيا عن المشاركة.