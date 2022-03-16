شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. زملكاوى صاحب أول هاتريك فى تاريخ الدورى وأهلاوى يسجل سوبر هاترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى الكرة المصرية بتاريخ عريق منذ نشأتها فى منتصف القرن الماضى، مع دخول قوات الاحتلال البريطانى الإسكندرية عام 1882 وبعدها بدأ ظهور الأندية مطلع القرن الماضى، وأبرزها السكة الحديد والأولمبى ثم الأهلى والزمالك الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى، ومع ذلك لم تعرف الكرة المصرية المسابقات التقليدية إلا مع تأسيس الاتحاد المصرى لكرة القدم عام 1921 بانطلاق مسابقة كأس مصر أقدم وأعرق البطولات المصرية على الإطلاق.

فكرة تنظيم مسابقة الدورى بدأت منتصف الثلاثينات قبل أن تأخذ أولى خطواتها الحقيقة عام 1942 عن طريق محمود بدر الدين مدير الاتحاد المصرى لكرة القدم وقتها، ثم خرجت للنور بمشاركة 11 ناديا قبل 71 عاما، وتمكن الأهلى من الفوز بنسختها الأولى بعدما جمع 29 نقطة تفوق بها بفارق 4 نقاط عن الثنائى الترسانة والإسماعيلي، كما تصدر الأسطورة سيد الضظوى نجم المصرى قائمة هدافى هذا الموسم برصيد 15 هدفا.

أول هدف فى بطولة الدورى سجله محمد أمين لاعب الزمالك فى مرمى المصرى فى أول مباراة فى المسابقة بتاريخ 22 أكتوبر 1948.

فيما كان أول (هاتريك) من نصيب سيد رستم لاعب فى الزمالك فى المصرى أيضا وأول (سوبر هاتريك) سجله سيد عطية "توتو" نجم الأهلى فى مرمى الأولمبى سنة 1949.

أما أسطورة النادى الأهلى صالح سليم فنجح فى تسجيل 7 أهداف فى مرمى الإسماعيلى موسم 58/58 وظل رقمه صامدا حتى الآن.

وكان أكبر فوز فى المسابقة والذى ظل صامداً منذ أكثر من نصف قرن، حققه المصرى على بنى سويف موسم 1963 – 1964 بنتيجة (11 – 0).

النادى الأهلى حقق اللقب 7 مرات بدون خسارة، وهو أيضا صاحب أكبر عدد من المباريات بدون خسارة (71 مباراة) فى الفترة من 15 مايو 2004 حتى 25 مايو 2007 والفريق الأكثر تحقيقا للفوز المتتالى برصيد 21 مباراة.