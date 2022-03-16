شكرا لقرائتكم خبر عن رغم أنباء الإصابة.. بيرسي تاو يشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك بيرسي تاو لاعب الأهلي في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية بشكل طبيعي اليوم الأربعاء مع بداية التدريبات الجماعية لفريقه استعدادا لمواجهة المريخ السوداني يوم الجمعة المقبل في خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشارك تاو في المران الجماعي بشكل طبيعي رغم الأنباء التي ترددت عن إصابته بتمزق في العضلة الأمامية وحاجته للعلاج من شهر إلى 6 أسابيع، وهو ما ثبت عكسه بعد مشاركة اللاعب في المران الجماعي اليوم بشكل طبيعي.

واكتفى الأهلي بخوض جلسات استشفائية أمس ، وذلك وفقًا ‏للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب توالي المباريات ‏ما بين بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا والسفر مؤخرا إلى جنوب إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم الأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمباراة فريق المريخ ‏السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا. ‏

وسبق مران الأهلي إجراء مسحة طبية للاعبين والجهازين الفني والإداري استعدادًا لمباراة ‏المريخ.‏

وكان الأهلي قد عاد من جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بعد الانتهاء من مباراة صن داونز، ‏وحصل الفريق على راحة يومين.

فيما اكتفى لاعبو الفريق أمس بأداء جلسات استشفائية للتخلص من ‏حالة الإجهاد قبل مواجهة المريخ.‏

وكان الأهلي قد خاض مباراة بيراميدز في الدوري يوم 8 مارس، ثم توجه إلى جنوب إفريقيا ‏وخاض مباراة صن داونز يوم 12 فيما يلتقي مع المريخ يوم الجمعة 18 مارس الجاري.‏