شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد ينتظم فى تدريبات الزمالك.. وشيكابالا يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عمر السعيد الزمالك في تدريب اليوم الأربعاء أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بترو أتلتيكو المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان اللاعب حصل على إذن الجهاز الفني للغياب عن تدريب أمس قبل أن يشارك في تدريب اليوم بصورة طبيعية.

فيما واصل محمود عبد الرازق " شيكابالا" برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم، حيث يعاني "شيكابالا" من إصابة عبارة عن شد في عضلة السمانة، تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية في الفترة الأخيرة.

تقسيمة قوية بين لاعبى الزمالك.. وفقرة خاصة للتسديد على المرمى

هذا وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، لخوض تقسيمة في منتصف الملعب.

وحرص الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في التقسيمة، وقام جوسفالدو فيريرا بعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، وفي نفس الوقت خصص الجهاز الفني فقرة لتدريب اللاعبين للتسديد على المرمى.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم، وتولي أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة بترو أتلتيكو المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق إلى أنجولا غدا الخميس، استعدادا لمباراة بترو أتلتيكو المقرر لها باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

ودع الزمالك دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمى، للموسم الثاني على التوالي، بعدما خسر الزمالك على ملعبه بهدف دون رد على يد الوداد المغربي الذى كرر انتصاره أمام نفس الفريق ذهاباً فى الدار البيضاء بنتيجة 3-1.

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطتين فى المركز الثالث، وفقد فرصة التأهل رسميا بعد فوز بترو أتلتيكو على ساجرادا بثلاثية دون رد فى الجولة الاخيرة.