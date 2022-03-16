شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية للزمالك قبل السفر لأنجولا لمواجهة بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبية المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري، قبل السفر إلى أنجولا.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة بترو أتلتيكو المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق إلى أنجولا غدا الخميس استعدادا لمباراة بترو أتلتيكو المقرر لها باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

ودع الزمالك دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمى، للموسم الثاني على التوالي، بعدما خسر الزمالك على ملعبه بهدف دون رد على يد الوداد المغربي الذى كرر انتصاره أمام نفس الفريق ذهاباً فى الدار البيضاء بنتيجة 3-1.

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطتين فى المركز الثالث، وفقد فرصة التأهل رسميا بعد فوز بترو أتلتيكو على ساجرادا بثلاثية دون رد فى الجولة الاخيرة.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- بترو أتلتيكو - المركز الأول 10 نقاط.

2- الوداد - المركز الثانى - 9 نقاط.

3- الزمالك - المركز الثالث - نقطتين.

4- ساجرادا - المركز الرابع - نقطة واحدة.