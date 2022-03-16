شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يهزم الجونة 1/2 .. و الـ" VAR " ينقذ ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيرة الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ستاد خالد بشارة ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من محمود الشبراوى لاعب فريق الجونة في الدقيقة 59 بينما تمكن أحمد على مهاجم المقاولون العرب من أحراز هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 66 و عزز مامادو نديوكو نياس بالهدف الثانى لفريق ذئاب الجبل في الدقيقة 72 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس عماد السيد .

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق المقاولون العرب للنقطة 11 محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 14 محتلا المركز الحادى عشر .

والغى تقنية الفار هدف لفريق الجونة عن طريق خالد قمر فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء بداعى التسليل ليتمكن فريق المقاولون العرب من تحقيق الفوز على فريق الجونة .

وجاءت أحداث المباراة مثيرة بين الفريقين حيث أستحوذ لاعبى فريق المقاولون العرب على منطقة وسط الملعب و صنع فرص عديدة للتهديف في الشوط الأول ولكن لم يكتب لها النجاح و منذ بداية الشوط الثانى تمكن محمود الشبراوى لاعب الجونة من أحراز هدف لفريقه عكس سير المباراة و لم يمر الوقت طويلا و تمكن أحمد على مهاجم المقاولون العرب من أحراز هدف التعادل ثم مامادو نديوكو نياس عزز بالهدف الثانى لفريقه ليتمكن فريق ذئاب الجبل من تحقيق الفوز و حصد الثلاث نقاط وتحسين و مكانة الفريق بجدول ترتيب المسابقة .

وتمكن أحمد على مهاجم المقاولون العرب و المعار من الاتحاد السكندرى من أحراز الهدف 93 له في بطولة الدورى المصرى الممتاز ويقترب من دخول نادى المائة و التي تضم كل من 1- حسن الشاذلي - 173 هدفا.

2- حسام حسن - 168 هدفا.

3- السيد الضظوي - 127 هدفا.

4- مصطفى رياض - 122 هدفا.

5- محمود الخطيب - 109 هدفا.

6- أحمد الكاس - 107 هدفا.

6- عبدالله السعيد - 108 هدفا (قابلة للزيادة).

8- محمد أبو تريكة - 106 هدفا.

9- جمال عبدالحميد - 101 هدفا.

وخاض المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير بتشكيل يضم كل من: حراسة المرمى : أحمد عربي

الدفاع : أمير عابد – محمد سمير – محمود عزت – أحمد عبدالعزيز زيزو

الوسط : محمد مجلي – أحمد الشيمي – عبدالله ياسين – لويس إدوارد – محمد حمدي زكي

الهجوم : مامدو نياص

بينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة رضا شحاتة كالتالى :

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عمرو طارق، محمد نجيب، ألان كيامبادي، عمرو السعدواي.

خط الوسط: نور السيد، سيف العجوز، شيميلس بيكيلي، إسلام عبد النعيم، محمود الشبراوي.

خط الهجوم: خالد قمر.