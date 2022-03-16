شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق الاهلى للخروج من صدمة الخسارة أمام صن داونز الأخيرة بجنوب أفريقيا فى دور المجموعات، والاستعداد لمباراة المريخ السوداني، المقرر لها الجمعة المقبل، فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 4 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط

الأهلى يواجه المريخ وصن دوانز يلاقى الهلال بالجولة القادمة

وستزداد الإثارة، الجمعة المقبلة، حين يواجه فريق الأهلي نظيره المريخ، في الجولة الخامسة، في نفس الوقت الذي يلتقي فيه فريق الهلال مع صن داونز.