شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب التنفيذي للدولي للجمباز : مصر قبلة البطولات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ارتور ميكي فيج عضو مكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز ، تنظيم بطولة العالم للجمباز هي قصة نجاح للاتحاد المصري خاصة بعد تنظيمها مرة أخرى عقب عشر شهور ، مضيفا أنه يقترح إنشاء كتاب ذهبي باسم قصة نجاح للاتحاد المصري للجمباز .

وتابع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن استضافة بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات ، أنه فخور بوجوده في مصر خاصة أن مصر من أقدم دول العالم للممارسة الجمباز ، موجها الشكر للشعب المصري علي حسن الاستضافة .

واضاف ارتور ، أن المنافسة تكون فقط داخل الملعب ، ولكن خارج الملعب الجميع اصدقاء واحباء.

بينما أكدت الإيطالية دونتيلا ساشي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز، أن مصر أصبحت قبلة للبطولات العالمية في الجمباز الفني، وذلك بفضل قدرات الدولة الكبيرة في استضافة أكبر الأحداث العالمية في كل المناحي.

واضافت دونتيلا، أن بطولة كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة 2022 اكتسبت سمعة مميزة جدا بسبب إقامتها داخل مصر، وهناك حرص كبير من اللاعبين على المشاركة.

وتابعت: "أبطال العالم في الجمباز الفني حرصوا على المشاركة في البطولة ليس فقط من أجل الجمباز ولكن لحبهم الشديد لدولة مصر وحضارتها".

وقالت دونتيلا: "بطولة كأس العالم المقامة حاليا في القاهرة لها اهمية كبيرة نظرا لكونها مؤهلة لبطولة العالم المقرر إقامتها العام الجاري في ليفربول".