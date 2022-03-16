الامارات | مستشار نادي دورتموند: الأنسب لهالاند الانتقال إلى مانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار نادي دورتموند: الأنسب لهالاند الانتقال إلى مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رأى المستشار في نادي بوروسيا دورتموند الألماني ماتياس زامر أن الأنسب لنجم الفريق النرويجي الشاب هالاند الانتقال إلى مانشستر سيتي الانجليزي، وسط تقارير اليوم أشارت الى إلزامية تطبيق بند جزائي في عقد المهاجم قبل 30 أبريل. ويمتد عقد هالاند (21 عامًا) مع دورتموند حتى العام 2024، ولكن صحيفة بيلد الألمانية العريقة ذكرت أن بإمكانه الرحيل مقابل 75 مليون يورو (82 مليون دولار) مع نهاية الموسم الحالي إذا قرر النروجي تفعيل البند الجزائي. ويلعب زامر، لاعب ومدرب دورتموند السابق، دورًا رئيسيًا في التسلسل الهرمي للنادي.

وفي حديثه كمحلل مع منصة "أمازون برايم" قال إن هالاند سوف يتألق تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا "سيستفيد كلاهما من بعضهما البعض، لأن بيب يملك طبعًا أفكارًا اختبرتُها شخصيًا لمدة ثلاث سنوات"، بعد أن شغل منصب المدير الرياضي في بايرن ميونيخ عندما كان الإسباني مدربًا بين 2013 و2016.

كان زامر (54 عامًا) صريحًا بشأن التقارير التي تحدثت أن سيتي مستعد لدفع 500 ألف جنيه إسترليني لهالاند كراتب أسبوعي (654 ألف دولار) "لقد أصبت بالذهول عندما رأيت الأرقام، لا يمكنني حتى أن أعد الى هذا الحد".

ولفت هالاند أنظار كبار أندية أوروبا بمهاراته التهديفية. إنه أصغر لاعب يصل الى عتبة العشرين هدفًا في دوري أبطال أوروبا. ومنذ انضمامه من ريد بول سالزبورغ النمسوي، سجل الدولي النروجي 80 هدفًا في 80 مباراة مع دوتموند، وأحرز 16 هدفًا في 15 مباراة في الدوري هذا الموسم بعد ابتعاده لفترة بسبب الاصابات. وأشارت تقارير الى أن سيتي تواصل مع وكيله مينو رايولا وقدم له أفضل عرض بين كل الاندية المهتمة بخدماته.

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