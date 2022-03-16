الامارات | نجاح إماراتي باستضافة 3 اجتماعات عالمية لمكافحة المنشطات في الرياضة

شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح إماراتي باستضافة 3 اجتماعات عالمية لمكافحة المنشطات في الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار على 3 اجتماعات عالمية استضافتها الإمارات خلال أسبوع تحت مظلة الوكالة الوطنية الإماراتية لمكافحة المنشطات، وبدأت سلسلة الاجتماعات باجتماع مكتب اتفاقية مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة المنشطات في الرياضية للدورة 2022-2023، واختص الاجتماع الثاني بلجنة صندوق مكافحة المنشطات في اليونسكو، فيما اختتمت سلسلة الاجتماعات بالاجتماع الوزاري السابع عشر لدول آسيا وأوقيانوسيا لمكافحة المنشطات في الرياضة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، عبر الحضور الواقعي والافتراضي بمشاركة 36 دولة و14 وزير.

وترأست الدكتورة ريمة الحوسني رئيس صندوق اليونسكو لدعم القضاء على المنشطات في الرياضة، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية الإماراتية لمكافحة المنشطات الاجتماعات وذلك في حضور رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ويتولد بانكا، وحضر الافتتاح الرسمي خالد المدفع مساعد الأمين العام في الهيئة العامة للرياضة.

وقالت الحوسني إن نجاح دولة الإمارات في استضافة الاجتماعات العالمية يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها الدولة على الصعيد العالمي في مجال مكافحة المنشطات، وأن الإمارات تعتبر الوجهة المفضلة لعقد هذه المؤتمرات المهمة خاصة في ظل تحديات جائحة كورونا.وأوضحت أن الاجتماع الأول الخاص باتفاقية مؤتمر الدول الأطراف أقيم على مدار يوم التاسع من مارس الجاري عقد برئاسة ماركوس دياز وحضور غابرييلا راموس افتراضيا إلى جانب جميع ممثلي المجموعات، وأنه جرى خلاله مناقشة أولويات العمل والخطط الاستراتيجية ودور الحكومات في مجال مكافحة المنشطات والامتثال للاتفاقية.

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