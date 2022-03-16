شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أحمد على يتعادل للمقاولون العرب بمرمى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن أحمد على مهاجم فريق المقاولون العرب من أحراز هدف التعادل لفريقه بمرمى الجونة في الدقيقة 66 من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد خالد بشارة ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير يضم كل من: حراسة المرمى : أحمد عربي

الدفاع : أمير عابد – محمد سمير – محمود عزت – أحمد عبدالعزيز زيزو

الوسط : محمد مجلي – أحمد الشيمي – عبدالله ياسين – لويس إدوارد – محمد حمدي زكي

الهجوم : مامدو نياص

بينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة رضا شحاتة كالتالى :

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عمرو طارق، محمد نجيب، ألان كيامبادي، عمرو السعدواي.

خط الوسط: نور السيد، سيف العجوز، شيميلس بيكيلي، إسلام عبد النعيم، محمود الشبراوي.

خط الهجوم: خالد قمر.