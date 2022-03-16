شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين ارتبطت أسماؤهم بالانتقال للزمالك بعد قرارات عدم التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط العديد من اللاعبين فى الدورى المصرى بالانتقال إلى نادى الزمالك فى الموسم المقبل، خاصة بعد قرار المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بعدم التجديد لأكثر من لاعب فى الفريق ورحيلهم عن القلعة البيضاء الموسم الجديد.

وودع الزمالك بطولة دورى أبطال إفريقيا بشكل رسمى بعد فوز بترو أتليتكو الأنجولى على ساجرادا فى الجولة الرابعة، ليتم حسم تأهل الوداد المغربى وبترو أتليتكو لدور الثمانية وتوديع الزمالك وساجرادا البطولة من دور المجموعات.

وهناك 4 لاعبين ارتبطت أسماؤهم بالانتقال للزمالك فى الموسم الجديد نستعرضها فى التقرير التالى..

رمضان صبحى

أصبح رمضان صبحى، جناح بيراميدز، على رأس المطلوبين فى الزمالك من أجل تدعيم صفوفه فى الموسم المقبل، خاصة بعد قرار مرتضى منصور بعدم التجديد للمغربيين أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم.

ويأمل مسئولو الزمالك فى التعاقد مع رمضان صبحى، الذى مازال مرتبطًا بعقدٍ سارٍ مع بيراميدز، حتى يتم تعويض اللاعبين الذين سيرحلون بنهاية الموسم، ورغم حالة الاستقرار التى يعيشها اللاعب فى بيراميدز إلا إنه يدرس وبقوة الانتقال لصفوف الفارس الأبيض لخوض تجربة جديدة، أو الخروج للاحتراف والعودة لتحقيق حلمه من جديد.

مهند لاشين

ارتبط اسم مهند لاشين متوسط ميدان طلائع الجيش، بالانتقال إلى نادى الزمالك، لتعويض رحيل طارق حامد، خاصة أنه ينتهى عقده مع الطلائع بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، فى الوقت الذى حدد فيه مسئولو النادى بعض الشروط للموافقة بشكل نهائى على بيعه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تلقى اللاعب عروضًا من عدة أندية.

نبيل دونجا

يعد نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادى بيراميدز، من أكثر اللاعبين التي ارتبط اسمهم بالانتقال إلى الزمالك، حيث حاول الأبيض التعاقد مع اللاعب في أكثر من فترة انتقال، إلا أن تمسك إدارة بيراميدز حال دون ذلك.

وسيحاول مسئولو الزمالك التعاقد مع اللاعب الذى يعد أفضل البدائل لرحيل طارق حامد في وسط الزمالك، والذى أبدى موافقته في أكثر من مرة بارتداء قميص الزمالك.

فرجانى ساسى

دخل مسئولو الزمالك في مفاوضات حالية مع التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق السابق والدحيل الحالي، من أجل عودته مرة أخرى للقلعة البيضاء، بعدما رحل للدحيل القطرى الموسم الماضى.

وجاء التفاوض مع ساسى لتدعيم خط وسط الزمالك، وهو ما رحب به ساسى، حيث إن المفاوضات تدور فى الوقت الحالى حول قيمة العقد الجديد بين الزمالك وفرجانى، والذى وصل إلى قيمة تصل ما بين مليون ومليون و300 ألف دولار.