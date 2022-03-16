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التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الجونة و المقاولون العرب فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين الجونة والمقاولون العرب في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد خالد بشارة ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاءت أحداث الشوط الأول ضغط من قبل لاعبى المقاولون العرب وجاءت أبرز الهجمات عن طريق الثنائى لويس إدوارد و محمد حمدى ذكى بينما جاء الأداء سلبى من قبل لاعبى الجونة .

وجاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير يضم كل من: حراسة المرمى : أحمد عربي

الدفاع : أمير عابد – محمد سمير – محمود عزت – أحمد عبدالعزيز زيزو

الوسط : محمد مجلي – أحمد الشيمي – عبدالله ياسين – لويس إدوارد – محمد حمدي زكي

الهجوم : مامدو نياص

بينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة رضا شحاتة كالتالى :

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عمرو طارق، محمد نجيب، ألان كيامبادي، عمرو السعدواي.

خط الوسط: نور السيد، سيف العجوز، شيميلس بيكيلي، إسلام عبد النعيم، محمود الشبراوي.

خط الهجوم: خالد قمر.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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