شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الجونة و المقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين الجونة والمقاولون العرب في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد خالد بشارة ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .
وجاءت أحداث الشوط الأول ضغط من قبل لاعبى المقاولون العرب وجاءت أبرز الهجمات عن طريق الثنائى لويس إدوارد و محمد حمدى ذكى بينما جاء الأداء سلبى من قبل لاعبى الجونة .
وجاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير يضم كل من: حراسة المرمى : أحمد عربي
الدفاع : أمير عابد – محمد سمير – محمود عزت – أحمد عبدالعزيز زيزو
الوسط : محمد مجلي – أحمد الشيمي – عبدالله ياسين – لويس إدوارد – محمد حمدي زكي
الهجوم : مامدو نياص
بينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة رضا شحاتة كالتالى :
حراسة المرمى: عماد السيد.
خط الدفاع: عمرو طارق، محمد نجيب، ألان كيامبادي، عمرو السعدواي.
خط الوسط: نور السيد، سيف العجوز، شيميلس بيكيلي، إسلام عبد النعيم، محمود الشبراوي.
خط الهجوم: خالد قمر.