شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،مفاجأة.. الصورة الجماعية في التتش كشفت إصابة بيرسي تاو فى الأهلي ،الزمالك يسابق الزمن لإنهاء مستحقات قضايا الفيفا خوفا من إيقاف قيد جديد.

3 ملايين جنيه سر تأخر إقالة حسام حسن فى الاتحاد السكندرى

وسط الأنباء السارية بقرب رحيل حسام حسن عن تدريب الاتحاد السكندرى ، علم الخليج 365 أن الشرط الجزائي المقدر بقيمة شهرين من راتب الجهاز الفني هو سر تأخر إقالة التؤام، حيث يحصل حسام حسن وجهازه المعاون على مليون و500 الف جنيه شهرياً، مما يعني أن قيمة الشرط الجزائي تقدر بحوالي 3 ملايين جنيه.

الزمالك يسابق الزمن لإنهاء مستحقات قضايا الفيفا خوفا من إيقاف قيد جديد

يسابق مسئولو الزمالك الزمن من أجل حل أزمة المستحقات المالية للثلاثى الأردنى خالد سعد ظهير أيسر الفريق الأسبق والذى حكم له بـ400 ألف دولار ونادي ماريتيمو قيمة مستحقاته فى محمد إبراهيم لاعب الفريق الأبيض السابق والذى حكمت المحكمة لهم بمليون دولار، بالإضافة لمستحقات سبورتنج لشبونه البرتغالى قيمة عودة محمود عبد الرازق شيكابالا والبالغة مليون دولار .

مفاجأة.. الصورة الجماعية في التتش كشفت إصابة بيرسي تاو فى الأهلي

لم يشتكي الجنوب افريقي بيرسي تاو من الإصابة عقب مشاركته مع الأهلي أمام صن داونز يوم السبت الماضي خلال المواجهة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

يترأس جمال علام رئيس اتحاد الكرة ، بعثة منتخب مصر خلال مباراة السنغال في لقاء الإياب بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في المباراة المقرر لها 29 مارس الجاري.

رئيس سموحة يرفض توقيع عقوبات على اللاعبين بعد رباعية فيوتشر

رفض مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة وليد عرفات، توقيع عقوبات علي لاعبي الفريق بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق السكندري أمام فيوتشر أمس الثلاثاء ، بأربع أهداف دون مقابل ، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.