شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي يعود للمشاركة مع الأهلي بعد انتهاء التوقف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمود متولي مدافع الأهلي جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في مباريات فريقه بعد اجتياز كل الاختبارات الطبية والتأكد من سلامة عضلاته، بخلاف انتظامه في تدريبات فريقه الجماعية على مدار الأيام السابقة وعدم شكواه من أية آلام جديدة.

ويواصل متولي مرحلة التأهيل الفنية لاكتساب حساسية اللعب والأجواء، لاسيما أن اللاعب غاب عن الملاعب لفترة طويلة ما بين الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ومن بعدها شكواه من أكثر من إصابة عضلية ولم يشارك إلا في وقت قصير بالبماريات الودية منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويعود متولي للمشاركة في مباريات الأهلي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي مع نهاية شهر مارس الجاري، في ظل استعداد منتخب مصر لخوض المباراتين الفاصلتين ضد السنغال في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وعاد محمود متولي من قطر مؤخرا وانتظم في تدريبات فريقه الجماعية ويؤدي بشكل جيد وينتظر إشارة الجهاز الفني لدخول قائمة المباريات الرسمية ومن ثم مشاركته في المباريات بشكل تدريجي قبل أن يكون له دور مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة.