شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يهنئ إبنته شاهندة على التخرج :مبروك يا قلب بابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق و مدرب حراس الفراعنة الحالى فى جهاز البرتغالى كارلوس كيروش على تهنئة أبنته شاهندة بالحصول على شهادة التخرج .

ونشر الحضرى صورة من تخرج أبنته بصحبة والدتها عبر صفحتك الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " معلقا : ألف مبروك التخرج يا قلب بابا ، من جد وجد و من زرع حصد و اليوم ده يوم حصاد تعبك و تعب و مجهود الأم و الزوجة العظيمة دي عشان تشوفكم و تخليكم دايما في احسن صورة و في اعلى المراتب و دايما يا حبيبتي من نجاح لنجاح .



3D9856C0-D104-42E7-B791-9C69C2B5FF23

3D9856C0-D104-42E7-B791-9C69C2B5FF23

وضع الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم 2022 والتى ستقام بدولة قطر مدرب حراس مرمى منتخب مصر عصام الحضري، ضمن قائمة من عمالقة الحراس على مستوى العالم فى الفترة الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمي للمونديال قائمة لأعظم الحراس للمنتخبات حول العالم في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقًا عليها: "أي الحراس تختاره ليقود الركلات الترجيحية لمنتخبك".

وضمت قائمة الحارس التي اختارها حساب المونديال كلًا من: الإيطالى جانلويجي بوفون، السنغالى إدوارد ميندي، الألمانى مانويل نوير، الإسبانى إيكر كاسياس، التشيكى بيتر تشيك، البرازيلى أليسون، الهولندى تيم كرول، الدنماركى كاسبر شمايكل، المصرى عصام الحضري، السلوفينى سمير هاندانوفيتش، البلجيكى تيبو كورتوا، الفرنسى هوجو لوريس، المكسيكى سيرجيو جويكوتشيا.

ويعد عصام الحضري من أفضل الحراس الذين قادوا منتخب مصر عبر التاريخ، حيث توج مع الفراعنة بأربعة ألقاب بكأس الأمم الأفريقية في 1998، 2006، 2008 و2010 وشاراك مع الفراعنة فى النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم والتى أقيمت فى روسيا عام 2018 قبل الاعتزال.