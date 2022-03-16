شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى غيابات الأهلى أمام المريخ السودانى فى موقعة دوري الابطال ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف فريق الاهلى خطواته للخروج من صدمة الخسارة أمام صن داونز الأخيرة بجنوب أفريقيا فى دور المجموعات، والاستعداد لمباراة المريخ السوداني، المقرر لها الجمعة المقبل، فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: كيف يستعد الأهلى لمواجهة المريخ ؟

ج:قرر موسيمانى عقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم من أجل تصحيح الأوضاع والأخطاء قبل مباراة المريخ السوداني ، وينوي المدير الفنى التحدث مع لاعبي الأهلي بشأن الأخطاء التى ارتكبوها الفترة الماضية لتفاديها فى مباراة المريخ السوداني،ويتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي عن دور كل واحد منهم فى لقاء المريخ، لاسيما أن مواجهة الفريقين الأخيرة والمؤجلة من الجولة الأولى كانت قوية وكاد الأهلي يخسرها أو يخرج متعادلاً فيها قبل أن ينجح المارد الأحمر فى الفوز 3-2 بصعوبة بالغة ، كما يدرس الجهاز الفنى فكرة دخول معسكر مغلق بداية من غداً الاربعاء استعداداً للمباراة المرتقبة .

س: ماهى غيابات الاهلى أمام المريخ السودانى ؟

ج: يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وصلاح محسن ومحمود متولى عن الاهلى في مباراة المريخ بسبب الإصابة.

س: وماذا عن موقف محمد هانى وكريم فؤاد من مباراة المريخ ؟

ج: الثنائى تحسنت حالتهم وأصبحا جاهزين للمشاركة مع الاهلى فى مباراة المريخ بعدما اشتكى هانى من الام فى العضلة الضامة وعانى كريم فؤاد من كدمة قوية فى العضلة الامامية.

س: وماذا عن موقف بيرسى تاو من مواجهة المريخ؟

ج: اللاعب الجنوب أفريقى اشتكى من الم فى العضلة الامامية ولكن الاشعة أثبتت سلامته وسيتم اخضاعه لأشعة جديدة لحسم موقفه من المباراة حال استمرار الالم.

س: ماذا عن رصيد الأهلى بعد الخسارة من صن داونز؟

ج: خسر الأهلي للمرة الثانية من صن داونز بعدما فاز الأخير على الأهلي في القاهرة في الجولة الثالثة بهدف نظيف، وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط، فيما يرتفع رصيد صن داونز إلى 10 نقاط.

س: ما هى المباراة المقبلة للأهلى فى دوري أبطال أفريقيا؟

ج:يواجه فريق الأهلى المريخ السودانى فى السادسة مساء الجمعة باستاد الأهلى والسلام بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

س: ما هو ترتيب مجموعة الأهلى فى دوري الأبطال؟

ج: 1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 4 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط

س: ما هى المباريات المتبقية للأهلى فى دور المجموعات الأفريقى؟

ج: تتبقى مبارتان للنادي الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022، الأولى ستكون ضد المريخ فى استاد السلام بالقاهرة فى السادسة مساء الجمعة المقبل، أما اللقاء الثانى للمارد الأحمر فسيكون ضد الهلال فى استاد القاهرة الدولي فى 2 أبريل المقبل.

س: ما هى سيناريوهات تأهل الأهلى لربع نهائى دوري الأبطال؟

ج: السيناريو الأمثل لتأهل النادي الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 هو الفوز بالمباراتين القادمتين على الهلال والمريخ، فى هذه الحالة سيصل المارد الأحمر للنقطة العاشرة، وسيرافق صن داونز الذى وضع قدمًا بالفعل فى الدور القادم.

يمكن أن يتأهل الأهلي إذا فاز فى مباراة وتعادل بالأخرى، فحينها سيصل للنقطة الثامنة، ويتأهل على حساب الهلال فى حال التساوى، بشرط أن يفوز عليه أو يتعادل سلبيًا، على أن يرجح كفة الأحمر فارق الأهداف، أما التعادل الإيجابي فيؤهل الأزرق.

يتأهل الأهلي أيضًا لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 فى حال التساوى مع المريخ، فقد انتصر عليه فى الذهاب بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، ولا يحتاج إلا التعادل معه ليتواجد فى الدور القادم.

س: هل يملك الأهلى فرصة الصعود متصدر للمجموعة؟

ج:لا توجد أى فرصة لتأهل الأهلي من صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا 2022 ، فحتى إن خسر صن داونز مباراتيه القادمتين وفاز الأهلي، يتساوى الفريقان فى النقاط "10"، وحينها سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة التى سترجح كفة الفريق الجنوب أفريقي.