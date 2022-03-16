شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يعالج تراجع الثنائى الأجنبى فى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمقاصة بقيادة تامر مصطفى وضع برنامج بدني خاص للثنائي المحترف النيجيري رشيد أحمد وجوزيف أتولي، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للثنائي، بعدما شهدت الفترة الماضية تراجع في المستوى البدني للثنائي الأجنبي.

ويستغل الجهاز الفني للمقاصة فترة توقف الدوري المقبلة لظروف معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي السنغال بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، في تجهيز ورفع الحمل البدني للثنائي رشيد وأتولي من أجل تجهيزهما للمرحلة القادمة من منافسات الدوري المصري.

من جانبه، وجه إسلام عادل مدرب فريق المقاصة ومدير الكرة بالنادي رسالة للاعبي الفريق الفيومي خلال خوضهم منافسات الدوري المصري، قائلا: "العبوا باسم نادي المقاصة وصاحب تاريخ في الدوري المصري".

قال عادل خلال تصريحات خاصة: "لا يزال موقفنا جيد بجدول الدوري ونتواجد في المنطقة الآمنة في ظل احتلالنا المركز الـ15 ويوجد ثلاث فرق بعدنا في الترتيب، ومر ثلث الدوري حتى الآن ونجحنا في تحقيق الهدف المنشود وهو البقاء في الدوري وبهذه الامكانيات لو استمريت بالدوري في حد ذاته اعجاز وليس انجاز ".

أشار عادل: "لدينا طموح في الفوز على عدد من فرق الدوري من أجل تحسين وضعنا وتحقيق هدفنا في البقاء بالدوري الممتاز هذا الموسم"، موضحا: "لن نلعب مباريات في الدوري حتى 9 أبريل المقبل وهي فترة كافية للتحضير وتصحيح الأخطاء".

استرسل: "هدفنا البناء على المكاسب التي حققناها مثل اكتساب قوام فريق ولدينا فريق لا يستهان به، وتغير نظر الجميع إلينا ، واللاعبين حصلوا على خبرات اللعب في الدوري الممتاز وحدث انسجام بين عناصر الفريق الفيومي بخلاف ما حدث في بداية الموسم".