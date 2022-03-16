خاص لمصراوي.. مصدر بالأهلي يوضح حقيقة رحيل بانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن ليس هناك أي نية لفسخ التعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر، مشددًا أن النادي يدعم اللاعب بعد إصابته.

ويُعاني بدر بانون من التهابات في عضلة القلب نتيجة إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، إلا أن اللاعب يخضع لفحوصات خلال الفترة الحالية للاطمئنان على حالته.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" الخميس :"لا نفكر في فسخ التعاقد مع بدر بانون، كل ما قيل بخصوص هذا الأمر ليس له أساس من الصحة".

وواصل :"نساند بدر بانون إلى أبعد ما يكون، وندعمه ونهتم بحالته وليس من أخلاق النادي الأهلي أن يقدم على هذا التصرف مع لاعب مصاب إصابة قدرية لا دخل له فيها".

وأنهى :"حالة واحدة تدفعنا للاستغناء عن اللاعب تتمثل في أن يكون بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لا يريده من الناحية الفنية، لكن أيضًا غير موجود لأن المدافع المغربي من الركائز الأساسية قبل إصابته وهناك قناعة تامة بإمكانياته".

وشارك صاحب الـ28 عامًا، في 10 مباريات بجميع المسابقات خلال هذا الموسم بواقع سبع مباريات في دوري we المصري، ومباراتين في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة في السوبر الأفريقي كانت ضد فريقه السابق الرجاء المغربي.

جدير بالذكر أن بانون انتقل إلى الأهلي صيف 2020 قادمًا من الرجاء المغربي، ليحقق بطولة دوري أبطال أفريقيا مرة والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة.