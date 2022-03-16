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الامارات | ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لمساعدة النازحين في أوكرانيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن يتبرع بمليون يورو لمساعدة النازحين في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 مارس 2022

أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم أنه سيتبرع بمليون يورو (1.10 مليون دولار) لمساعدة النازحين في أوكرانيا عقب الغزو الروسي.

وقال ريال إنه سيتم التبرع بالأموال إلى الصليب الأحمر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى تعمل على الأرض في أوكرانيا.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن ما يقرب من 2.97 مليون لاجئ فروا حتى الآن من أوكرانيا، أي ما يقرب من سبعة بالمئة من سكان البلاد، منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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