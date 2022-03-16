الوصل يتسلم جائزة نادي القرن في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تسلم نادي الوصل جائزة نادي القرن في الإمارات بعد 13 عاما كاملة من الفوز بها.



ونظم نادي الوصل فعالية خاصة للاحتفاء بنجوم الفريق القدامى، ومناقشة مستقبل النادي، بحضور أعضاء مجالس إدارة سابقين، ومسؤولي الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

وكشف نادي الوصل في بيان عبر موقعه الرسمي أن الفعالية اُختتمت بتسلم إدارة النادي جائزة نادي القرن الـ20 في الإمارات من قبل الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

وأوضح النادي أنه تحصل على تلك الجائزة من قبل الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء في عام 2009، نظرا للإنجازات التي حققها في الفترة بين عامي 1974 و1999.

وأشار الوصل إلى أنه حقق 6 بطولات من الدوري الإماراتي في تلك الفترة، وحافظ على تواجده بين المركز الأول والثاني على مدار 11 موسماً متتالياً.

كما نجح الوصل خلال تلك الفترة في تحقيق الميدالية البرونزية في دوري أبطال آسيا عام 1993، بعد فوزه على طوكيو فيردي (يوميوري سابقاً) 4-3.

من جهته، أعرب أحمد بن شعفار، رئيس اللجنة الانتقالية بنادي الوصل، عن سعادته بالتكريم، قائلا: "هذه الجائزة تؤكد عراقة نادي الوصل، ليس محلياً فقط بل عربياً ودولياً أيضاً، وتضع الوصل في مصاف الأندية القليلة على مستوى العالم التي حظيت بهذا الشرف".

وأضاف: "الجائزة هي جهود الأجيال السابقة من مجالس إدارة ولاعبين، وتواجدهم اليوم رسالة شكر لهم وتأكيد على روح العائلة الوصلاوية التي طالما امتاز بها هذا الكيان الكبير".

وأتم: "الجميع يعمل ليلا ونهارا من أجل عودة الوصل إلى مكانته الطبيعية على منصات التتويج، وتسطير تاريخ جديد يضاف إلى رصيد إنجازات هذا الصرح العظيم".

في المقابل، قال روبرت لاي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن جائزة نادي القرن تُمنح وفق معايير دقيقة للغاية يقوم بها متخصصون في هذا المجال".

وأكد لاي أن الوصل الإماراتي استحق هذا اللقب عن جدارة واستحقاق، متما: "قلة هم من حصلوا على هذا اللقب، لذا من حق جماهير الوصل أن تفخر بهذا الإنجاز".