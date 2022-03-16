موعد مباراة ليفربول وأرسنال اليوم.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل وموقف مشاركة صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف أرسنال، نظيره، ليفربول، في العاشرة والربع مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على برايتون 2 - 0، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ66 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط، فيما يأتي أرسنال في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

تحوم الشكوك حول مشاركة محمد صلاح فياللقاء من البداية، بعد إصابته في مباراة برايتون.

وذكرت تقارير إعلامية أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يبقى صلاح على دكة البدلاء كإجراء احترازي.

وسيبدأ كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، تياجو ألكانتارا، فابينيو.

خط الهجوم: جوتا، ساديو ماني، لويس دياز.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: بن وايت، سيدريك، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: تشاكا، أوديجارد، بارتي.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، لاكازيت.

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD Premium 3، بتعليق: عصام الشوالي.