«صدمة للجماهير».. مدة غياب بيرسي تاو عن الأهلي بعد إصابته في تدريبات الفريق

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت الفحوصات الأولية، إصابة الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمزق في العضلة الأمامية، خلال تدريبات الفريق الأحمر، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيغيب عن الملاعب لمدة شهرين.

ووفقًا للتشخيص المبدئي، فإن بيرسي تاو، سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين، الأمر الذي يضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في أزمة كبيرة، خلال مباريات الفريق الأحمر المحلية والأفريقية، لاسيما أن اللاعب كان أحد الأعمدة الأساسية للفريق خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المُقبلة اعتماد موسيماني على الثنائي أحمد عبدالقادر ولويس ميكويسوني، لتعويض غياب بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ويواجه الأهلي نظيره المريخ السوداني، في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستكون مباراة المريخ أول المواجهات التي سيغيب عنها بيرسي تاو مع الأهلي، بعد تعرضه إلى إصابة بتمزق في العضلة الأمامية، خلال تدريبات الفريق الأحمر اليوم.