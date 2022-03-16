شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 لاعبين مشاركة مع كارلوس كيروش فى منتخب مصر.. السولية متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلى عمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلى، قائمة الأكثر مشاركة مع منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش قبل مواجهتى السنغال، المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر 2022.

ويعد عمرو السولية أكثر لاعب مشاركة مع منتخب مصر في عهد كيروش، حيث خاض 16 مباراة من أصل 18 لقاء قاد فيه كيروش منتخب مصر منذ توليه المسئولية خلفا للمدرب حسام البدرى.

وشارك 39 لاعبا مع كيروش خلال 18 مباراة فقط قادها حتى الآن، جاءت كالتالى: مباراة ودية و4 مواجهات في تصفيات كأس العالم، و6 مباريات في كأس العرب، و7 مباريات في بطولة أفريقيا الماضية.

وجاءت قائمة المشاركين مع كارلوس كيروش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، محمد أبو جبل، محمد صبحى

الدفاع: أحمد حجازى، محمود حمدى الونش، محمد حمدى، أحمد فتوح، عمر كمال، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، أيمن أشرف، محمود علاء، مروان داوود، باهر المحمدى، أحمد ياسين، أحمد فتحى

الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحى، أحمد سيد زيزو، محمد الننى، محمد صلاح، عمر مرموش، تريزيجيه، رمضان صبحى، عبد الله السعيد، مصطفى فتحى، محمد مجدى أفشة، مهند لاشين، أحمد رفعت، إمام عاشور، طارق حامد، أحمد سمير، إبراهيم عادل

الهجوم: محمد شريف، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، أحمد ياسر ريان، مروان حمدى، أسامة فيصل

ونستعرض أكثر 10 لاعبين مشاركة مع كيروش حتى الآن..

عمرو السولية 17 مباراة

محمد الشناوى 16 مباراة

حمدى فتحى 16 مباراة

أحمد حجازى 15 مباراة

أحمد سيد زيزو 14 مباراة

محمود حمدى الونش 14 مباراة

محمد الننى 13 مباراة

أحمد فتوح 13 مباراة

محمد صلاح 12 مباراة

محمد شريف 12 مباراة