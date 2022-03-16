شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية بدوري أبطال أفريقيا بعد وداع البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع الزمالك دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمى، للموسم الثاني على التوالي، بعدما خسر الزمالك على ملعبه بهدف دون رد على يد الوداد المغربي الذى كرر انتصاره أمام نفس الفريق ذهاباً فى الدار البيضاء بنتيجة 3-1.

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطتين فى المركز الثالث، وفقد فرصة التأهل رسميا بعد فوز بترو أتلتيكو على ساجرادا بثلاثية دون رد فى الجولة الاخيرة.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في دوري أبطال أفريقيا

بترو أتلتيكو - الزمالك 19 مارس

الزمالك - ساجرادا 1 أبريل

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- بترو أتلتيكو - المركز الأول 10 نقاط.

2- الوداد - المركز الثانى - 9 نقاط.

3- الزمالك - المركز الثالث - نقطتين.

4- ساجرادا - المركز الرابع - نقطة واحدة.