شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجونة و المقاولون العرب في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب التشكيل الرسمي لفريقه الذى يخوض لقاء الجونة التي تجمع الفريقين بعد قليل على ستاد خالد بشارة ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

حراسة المرمى : أحمد عربي

الدفاع : أمير عابد – محمد سمير – محمود عزت – أحمد عبدالعزيز زيزو

الوسط : محمد مجلي – أحمد الشيمي – عبدالله ياسين – لويس إدوارد – محمد حمدي زكي

الهجوم : مامدو نياص

بينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة رضا شحاتة كالتالى :

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عمرو طارق، محمد نجيب، ألان كيامبادي، عمرو السعدواي.

خط الوسط: نور السيد، سيف العجوز، شيميلس بيكيلي، إسلام عبد النعيم، محمود الشبراوي.

خط الهجوم: خالد قمر.