مدافع الطلائع يبدأ برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ خالد سطوحى مدافع طلائع الجيش اليوم الاربعاء تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية للحاق بمباريات فريقه المقبلة ، وأثبتت الاشعة التى خضع لها خالد سطوحى إصابته بمزق فى العضلة الخلفية والتى ستبعده عن الملاعب من 3 لـ 4 أسابيع ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه المقبلة أمام ايسترن كومبانى والمقرر لها الخامسة والنصف مساء غداً الخميس على ستاد بتروسبورت بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الطلائع مباراة إيسترن كومبانى بمعنويات مرتفعة بعدما نجح فى حجز تذكرة التأهل لدور الستة عشر بكأس مصر بعدما فاز على نظيره حلوان العام بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ 32 للبطولة

ويترقب فريق الطلائع نتيجة قرعة كأس مصر التى تجرى خلال المرحلة المقبلة لمعرفة الفريق الذى سيلاقيه فى دور الستة عشر للبطولة.

ويسعى الطلائع لمواصلة مشواره فى كأس مصر أملا فى حصد اللقب لإضافة بطولة جديدة للفريق بعد التتويج بالسوبر المحلى على حساب الاهلى بركلات الترجيح.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 13 نقطة، حيث لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات أمام كلا من فاركو وفيوتشر والمصري البورسعيدي، بينما تعادل في 4 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف.