شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر يعوض غياب بيرسي تاو عن الأهلي أمام المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على الدفع بأحمد عبد القادر أساسيا في مباراته ضد المريخ السوداني يوم الجمعة المقبل في خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتعويض غياب بيرسي تاو الذي لم يتم حسم موقفه حتى الآن بعد شكواه من آلام في العضلة الأمامية.

وكشف مصدر عن تعرض بيرسي تاو للإصابة في العضلة الأمامية، وهو الموقف الذي لم يتم التأكد منه حتى الآن، وإن كان عبد القادر هو الأقرب للمشاركة أساسيا ضد المريخ السوداني لاسيما مع تراجع مستوى بيرسي تاو.

فيما سبق وأكد الاعلامى أحمد شوبير أن الجنوب إفريقى بيرسى تاو لاعب النادى الاهلى اشتكى من ألم فى العضلة الامامية أمس ولكن الاشعة أثبتت سلامته، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"لما عرفت إصابة بيرسى تاو قولت أسال وعايزة أقولكوا أن اللى بيتوهنى فى أخبار الاهلى مصطفى شوبير لانه دايماً رافع شعار لا أرى لا أسمع لا أتكلم ولما عرفت كدا بعد فترة قولت اشوف أنا بنفسى الدنيا ماشية ازاى".

ويضيف شوبير:" عندى علامة استفهام كبيرة حول إجازة الأهلى الأخيرة ، الفريق لم يتدرب يوم الاحد والاثنين والثلاثاء منذ العودة من جنوب افريقيا ، الفريق عمل استشفاء فقط بالأمس ولكن لكل شيخ طريقة".

وأكمل شوبير:" بيرسى تاو لعب مباراة صن دوانز وخرج وظهر بمعدل بدنى ضعيف للغاية واشتكى بالامس من ألم فى العضلة الامامية والسونار أثبتث مفيش مزق ولكن اللاعب قال لسه الألم مستمر وعشان كده هيتم إعادة السونار له انهارده لتحديد موقفه ، وارد يكون سليم ويشارك عادى ، ووارد الاشعة تقول انه مصاب ، ولكن الاكيد ان شكوى اللاعب من ألم كان فى قدمه الأخرى وليست التى أصيب فيها بالمرة الاولى".