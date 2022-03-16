شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف :وجود المقاولون فى المركز الأخير لا يليق باسم النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسماعيل يوسف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن وجود المقاولون العرب في المركز الأخير بجدول الدوري لا يليق بتاريخ النادي ، ومباراته أمام الجونة اليوم صعبة.

تابع إسماعيل يوسف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس : " المقاولون يعاني الفترة الأخيرة ، خاصة أن محمد عودة المدير الفني لم يكون متواجد في فترة الإعداد الخاصة بالدوري ، خاصة أن عودة كان مدرب للمحلة و قتها.

يستقبل فريق الجونة بقيادة رضا شحاته نظيره المقاولون العرب الذى يقود محمد عودة، في الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز، على استاد خالد بشارة بمدينة الغردقة في البحر الأحمر.

لقاء الجونة والمقاولون هو مواجهة متكافئة يسعى فيها كل فريق لتحقيق الانتصار والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر في قاع الدوري.

ويحتل الجونة بقيادة المدرب رضا شحاته المركز الحادى عشر فى ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 14 نقطة، ونجح مؤخرا في الفوز على بنها والتأهل لثمن نهائي كاس مصر.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط بعدما خاض المقاولون 12 مباراة، فازوا في واحدة وتعادلوا في 5 مباريات وتلقوا الهزيمة في 6 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 10 أهداف واستقبلت شباكهم 16 هدفاً.

ونجح الفريق قبل أيام قليلة في التأهل لثمن نهائي كاس مصر عندما أطاح بفريق المصرية للاتصالات في دور الـ32.