شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يترأس بعثة منتخب مصر في السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس جمال علام رئيس اتحاد الكرة ، بعثة منتخب مصر خلال مباراة السنغال في لقاء الإياب بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في المباراة المقرر لها 29 مارس الجاري.

وتسافر بعثة منتخب مصر إلى السنغال يوم 26 مارس الجاري على متن طائرة خاصة .

حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، ، توجيه رسالة تحفيزية جديدة قبل مباراتي مصر والسنغال في تصفيات أفريقيا النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وكتب كيروش عبر حسابه الرسمي على "تويتر" منذ قليل: "إلى اللاعبين، يتبقى فقط 5 أيام على بداية المعسكرعلينا بتحديد أولوياتنا، أهدافنا وأحلامنا التي نريد تحقيقها، لا شيء مستحيل، لا تشك أبدًا في فريق مليء باللاعبين الشجعان والموهوبين والملتزمين، لديهم فرصة لتغيير المستقبل".

وأضاف: "جميعنا الآن متحدون، لدعم ومساندة منتخب مصر، علم مصري واحد في كل نافذة منزل، قميص منتخب مصر في قلب كل مشجع" ، وتابع "100 مليون مشجع معًا دائمًا ومتحدون على قلب رجل واحد".

وتلتقي مصر والسنغال في مباراتين يومي 25 و29 مارس الجاري في "القاهرة" و"داكار" على الترتيب في الدور الفاصل المؤهل إلي كأس العالم 2022 .