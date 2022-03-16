شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المريخ يصل القاهرة لحضور مباراته مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل القاهرة اليوم الأربعاء حازم مصطفى رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السوداني، عبر الخطوط الإماراتية قادماً من دبي؛ لحضور مباراة المريخ والأهلي ، المقرر قيامها مساء الجمعة بملعب الأهلي والسلام بالقاهرة، ضمن مجموعات بطولة أندية أفريقيا الأبطال، وكان في استقباله بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي رئيس بعثة المريخ جلال عبد الماجد، ونائبه متوكل صالح ود الجزيرة، وفور وصوله أكملت إدارة البعثة إجراءات الحجز لرئيس النادي في فندق مقر إقامة المريخ

من جانبه قال جلال عبدالماجد: إن وجود رئيس نادي المريخ بجانب اللاعبين يمثل دفعة معنوية عالية لهم قبل مواجهة الأهلي بعد غد الجمعة بإستاد السلام بالقاهرة، وتشريف الرئيس لكل مباريات المريخ في القاهرة دليلا على اهتمامه الكبير بفريق الكرة.

وأضاف أن وجود القنصل حازم مصطفى في فندق واحد مع اللاعبين، وإصراره على الحضور لمباراة الأهلي يعد حافزا كبيرا من أجل تحقيق النصر في مباراة الجمعة، وهذا ما تعودناه من رئيس مجلس الإدارة.

هذا ويبدأ فريق الاهلى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى اليوم الأربعاء تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا ، واكتفى المارد الاحمر بخوض جلسات استشفائية أمس وذلك وفقًا ‏للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب توالي المباريات ‏ما بين بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا والسفر مؤخرا إلى جنوب إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مرانه عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمباراة فريق المريخ ‏السوداني ، ويسبق مران الأهلي إجراء مسحة طبية للاعبين والجهازين الفني والإداري استعدادًا لمباراة ‏المريخ،‏ وكان الأهلي قد عاد من جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بعد الانتهاء من مباراة صن داونز.