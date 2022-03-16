شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا يهدد المقصرين فى فاركو بالاستبعاد من التشكيل الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى نونو ألميدا المدير الفنى لفاركو جلسة مع لاعبيه هددهم خلالها باستبعاد المقصرين من التشكيلة الاساسية للفريق البرتقالى مشدداً على أن الاجتهاد فى التدريبات سيكون شعار المرحلة المقبلة للارتقاء بمستواهم الفنى والبدنى، مؤكداً أنه لن يتوانى فى استبعاد أى لاعب يثبت تخاذله فى المباريات والتدريبات تمهيداً لإعادة الانتصارات لفاركو.

وينهى فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الثالثة عصر غداً الخميس على ستاد الاسكندرية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث يخوض الفريق البرتقالى مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن ألميدا قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة التى تعد الاولى للمدرب البرتغالى مع الفريق.

وقرر نادى فاركو، تعيين البرتغالى نونو ألميدا مديراً فنياً لفريق الكرة بعد توجيه الشكر لمجدى عبد العاطى المدير الفنى السابق وجهازه المعاون.

ويمتلك نونو ألميدا خبرة كبيرة فى مجال التدريب، كما كانت له تجربة ناجحة فى الدوري المصرى معاوناً للبرتغالى فيريرا في تدريب الزمالك بولايته الأولى.

وودع فاركو بطولة كأس مصر من دور الـ 32 بعدما خسر من كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف ، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.

ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز في 5 مواجهات وخسر 6 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبل مثلهم.

وإجمالا قاد مجدى عبد العاطى فاركو فى 18 مباراة بواقع 12 مباراة بالدوري وواحدة بكأس مصر بجانب خمسة مباريات بكأس رابطة الاندية المحترفة فاز في 6 مواجهات وخسر 10 مباريات وتعادل في مباراتين، سجل لاعبوه 17 هدفا واستقبل 22 هدف ، وودع كأس مصر بجانب كأس الرابطة ويحتل المركز الثامن بالدوري.

فى سياق أخر أكد البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني الجديد لنادي فاركو، أن أسباب موافقته على عرض تدريب الفريق وجود مشروع لدى النادى أمن به وهو ما لمسه عقب تحدثه مع رئيس النادي، ووجد أنه مشروع مختلف وسيتيح له الفرصة لفعل كل شئ من أجل النجاح.

وأوضح نونو ألميدا، أن جميع المباريات صعبة للغاية في الدوري المصري دون النظر لاسم المنافس، مشددًا: على أنه سيسعى لفعل كل شئ بالشكل والأسلوب الأصح من أجل تحقيق الهدف المنشود مع الفريق وتحقيق نتائج جيدة ترضي طموح الجميع.

وشدد المدير الفني الجديد لفاركو، على أنه سيسعى خلال 3 أيام المقبلة قبل مواجهة البنك الأهلي الخميس بالدوري تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب الخاصة به، مشيرًا أنه لابد أن يبذلوا أقصى ما في وسعهم من أجل تقديم أداء ومردود جيد.