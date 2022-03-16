طارق العشرى يحذر لاعبى الطلائع من انتفاضة إيسترن كومبانى فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - حذر طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه من انتفاضة ايسترن كومبانى الأخيرة سواء في مباريات الدوري أو كأس مصر قبل مواجهة الفريقين المقرر لها الخامسة والنصف مساء غداً الخميس على ستاد بتروسبورت بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب العشرى لاعبيه بالتركيز طوال أحداث المباراة لتحقيق الفوز الرابع في الدوري مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية وإستغلال أنصاف الفرص للخروج بالفوز، مؤكداً أن إيسترن كومبانى ودع المركز الأخير بجدول الدوري وصعد للمركز 16 بفضل نتائجه الأخيرة منذ تولى علاء عبد العال المهمة الفنية فضلا عن نجاحه في الصعود لدور الستة عشر بكأس مصر بعد الإطاحة بغزل المحلة مما يؤكد صعوبة المباراة.

ويدخل الطلائع مباراة إيسترن كومبانى بمعنويات مرتفعة بعدما نجح فى حجز تذكرة التأهل لدور الستة عشر بكأس مصر بعدما فاز على نظيره حلوان العام بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ 32 للبطولة

ويترقب فريق الطلائع نتيجة قرعة كأس مصر التى تجرى خلال المرحلة المقبلة لمعرفة الفريق الذى سيلاقيه فى دور الستة عشر للبطولة.

ويسعى الطلائع لمواصلة مشواره فى كأس مصر أملا فى حصد اللقب لإضافة بطولة جديدة للفريق بعد التتويج بالسوبر المحلى على حساب الاهلى بركلات الترجيح.

في سياق أخر، يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة ايسترن كومبانى المقرر لها الخامسة والنصف مساء غداً الخميس على ستاد بتروسبورت بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه بستاد جهاز الرياضة ثم يعلن طارق العشرى قائمة فريقه التي تدخل معسكر مغلق للمباراة بأحد فنادق القاهرة.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 13 نقطة، حيث لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات أمام كلا من فاركو وفيوتشر والمصري البورسعيدي، بينما تعادل في 4 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف.