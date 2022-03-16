شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الصورة الجماعية في التتش كشفت إصابة بيرسي تاو فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يشتك الجنوب افريقي بيرسي تاو من الإصابة عقب مشاركته مع الأهلي أمام صن داونز يوم السبت الماضي خلال المواجهة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن تواجد اللاعبين في مقر النادي أمس رغم حصول الفريق على إجازة بفرمان من الجهاز الإداري لتصوير "فوتوسيشن" لأحد رعاة النادي هو ما كشف إصابة بيرسي تاو، وذلك بعد أن اشتكى اللاعب من آلام في العضلة الأمامية خلال وقوفه للتصوير، وطلب الحصول على راحة قبل أن يتم عرضه على الطبيب والذي أكد حاجة اللاعب للخضوع لأشعة لكشف حجم إصابته.

بيرسي تاو لم يشك من أية إصابة خلال مباراة صن داونز، حتى تم تغييره ومشاركة أحمد عبد القادر بدلا منه، بخلاف أن الفريق الأحمر لم يخض مرانا جماعيا منذ العودة من صن داونز، حيث يخوض أول مران جماعي اليوم الأربعاء ، بخلاف أنه حصل على راحة سلبية يومي الأحد والاثنين واكتفى بأداء تدريبات استشائية داخل الجيم في مران أمس الثلاثاء لتجنب اللاعبين الإرهاق.

حالة الغموض تعود إلى غضب إدارة الأهلي والجهاز الفني تجاه بيرسي تاو في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستوى اللاعب وعدم تأدية المهام المكلف بها منذ عودته من الإصابة، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة بين بيتسو موسيماني واللاعب بعدما وجه المدير الفني انتقادات إلى اللاعب نتيجة تراجع مستواه، وإحراج موسيماني أمام مسئولي القلعة الحمراء لاسيما وأنه المسئول عن التعاقد معه، باعتبار أنه طلب استقدامه من الدوري الإنجليزي بمبلغ مالي كبير لتقديم الإضافة اللازمة للفريق الأحمر وهو ما لم يتحقق حتى الآن.